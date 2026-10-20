Мишустин принял участие в саммите ШОС в Душанбе

Активнее использовать преимущества партнерства призвал страны Шанхайской организации сотрудничества глава российского правительства. Михаил Мишустин принял участие в саммите ШОС, который завершается в Душанбе.
Премьер отметил, что товарооборот для нашей страны в прошлом году достиг 30-ти триллионов рублей и продолжает расти. Но потенциал далеко не исчерпан. Мишустин заверил: Москва готова наращивать экспорт продукции сельского хозяйства. И призвал развивать взаимные инвестиции и партнёрские программы в рамках обновлённой стратегии сотрудничества.
"Вместе продолжим упрощать процедуры экспортных и импортных операций, увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью, расширим взаимодействие в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в финансовой, банковской сферах. Перспектива для сотрудничества есть и в области инноваций. Лидерство здесь начинается с небольших предприятий. В России для них выставлена комплексная система помощи на всех этапах – от стартапа до выхода на рынок. Мы готовы масштабировать наш опыт по развитию такого бизнеса на всё пространство ШОС", - сказал российский премьер.