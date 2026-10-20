Российская сторона выслушает предложения американских переговорщиков, однако на политические уступки не пойдет. Об этом предупредил во вторник, 20 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, американская политическая история славится тем, что каждый новый президент не связан никакими решениями предыдущего главы государства. Эта "мощнейшая возможность", по мнению Лаврова, будет задействована Вашингтоном, "чтобы с нами торговаться".

Министр отметил, что "если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет". В то же время, подчеркнул глава МИД России, "делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах" (цитаты по ТАСС).

Примером такого обоюдовыгодного сотрудничества стала дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном. Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что все страны пытаются обезопасить себя в энергетической сфере, однако обеспечить стабильность на глобальном уровне можно только через взаимодействие.

Тем временем киевский режим пытается восстановить отношения с Соединенными Штатами. На Западе отмечают, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский устроил настоящий дипломатический марафон в стремлении вновь добиться расположения американских властей. Однако результатов это пока не приносит.