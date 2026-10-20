Россия не считает нужным возвращаться в так называемую "большую восьмерку" (G8). Об этом рассказал во вторник, 20 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, с Запада звучат посулы — нам "говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в "восьмерку".

Однако "нам этого не надо", тем более что Москва многократно предлагала Западу договариваться по-честному, не "пристегивая" ее к своим форматам. Лавров также указал на неполноценность участия России в G8, поскольку к решению финансовых и других важных вопросов российских представителей не допускали.

Глава МИД России также отметил, что наша страна готова возобновлять отношения с Западом, хотя очевидно, что так, как было до 2022 года, больше не будет, сообщает РИА Новости.

Скептически высказался ранее об участии России в "большой восьмерке" и глава государства Владимир Путин. Он подчеркивал, что "это не было полноценным членством", причем "я это все прекрасно видел, хотя слова все правильные произносились".

Президент России также риторически поинтересовался, почему "Группа семи" (G7) называет себя "Большой семеркой", если ее доля в мировой экономике год от года "сокращается, как шагреневая кожа" — это очевидный факт.