Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили во вторник, 20 октября, 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были обезврежены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

На этом фоне российские бойцы, по выражению Минобороны, демонстрируют неприятелю "боевой фристайл". Ведомство продемонстрировало, как расчеты "Рубикона" выжигают вражескую автомобильную и бронированную технику.

Удары возмездия ВС России по объектам на Украине стали серьезной головной болью для киевского режима и его западных доноров. Как отмечает Advance, несколько месяцев дефицита перехватчиков Patriot вкупе с зимними морозами, поврежденной энергетической системой и политическими разногласиями с Вашингтоном могут изменить ход конфликта даже без каких-либо кардинальных сдвигов на поле боя. Для Киева это, как полагают эксперты, станет приговором.