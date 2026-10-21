В России продолжается набор желающих на военную службу по контракту

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. После предварительного собеседования новобранцев ожидает всесторонняя подготовка - теоретическая и практическая. Инструкторы, имеющие за плечами опыт СВО, помогают им обрести необходимые навыки, отработать все действия до автоматизма. Будущие бойцы учатся управлять беспилотниками и защищаться от них. Особенно ценится умение самостоятельно ремонтировать и даже модернизировать "птички".

Подготовка будущих операторов БПЛА всегда начинается на симуляторе. Новобранцы изучают поведение беспилотника в виртуальном пространстве, осваивают базовые навыки управления. И только через несколько недель - после многочасовых тренировок на компьютере - молодым бойцам доверяют настоящий дрон. Учат летать в помещении, то есть в идеальных погодных условиях. И, конечно, на полигоне, где сильный ветер постоянно вносит свои коррективы в управление. Здесь нужно преодолеть сложнейшую полосу препятствий и уничтожить условную цель противника.

Однако армии нужны не только те, кто искусно управляет дронами, но и специалисты с техническим образованием, которые могут собирать их, программировать и модернизировать под актуальные задачи СВО.

А вот будущие штурмовики в первую очередь учатся противостоять беспилотникам противника, которые непрерывно ведут охоту за нашими бойцами. На этом полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывают различные ситуации. Вот, например, к позициям подразделения летит сразу несколько дронов. Задача для новобранцев предельно понятная, но от этого не менее сложная - вовремя обнаружить их и уничтожить. На этом этапе подготовки важно даже не столько научить точно стрелять бойцов, сколько психологически адаптировать их к подобной ситуации.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены различные льготы и социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.