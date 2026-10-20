Премьер Норвегии назвал дату поездки Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров по Украине, которые состоялись во вторник, 20 октября, в Осло, направится в Санкт-Петербург. Об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По словам норвежского политика, Уиткофф посетит Северную столицу 21 октября — там он "встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги".

Информированный источник ТАСС, в свою очередь, подтверждает что Уиткофф посетит Россию в очередной раз 21 октября.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский переговорщик отправится в Санкт-Петербург с предложениями, основанными на обсуждениях в Майами. По словам финского политика, тогда "это вызвало много шума в общественном пространстве", однако "переговоры на самом деле продвигаются довольно успешно".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что американских переговорщиков всегда охотно принимают в Москве, а российский лидер Владимир Путин "всегда рад с ними встречаться".

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, предвосхищая очередной визит Уиткоффа в Россию, предупреждал, что Москва выслушает предложения американской стороны, однако на политические уступки не пойдет.