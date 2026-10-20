Киевский режим крайне признателен Вашингтону за возобновление обмена разведывательной информацией. Такое заявление сделал утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября.

По завершении встречи с представителями США и Европы в Осло Зеленский заявил, что "теперь мы можем слышать, когда приближаются баллистические ракеты", благодаря возможностям "раннего предупреждения".

Наряду с этим, заверил главарь киевского режима, в течение двух суток полноценно возобновит работу так называемый военный пакет американской спутниковой системы Starlink, сообщает "Газета.ру".

Американские власти не подтверждали прекращение обмена разведданными с Украиной, а госсекретарь США Марко Рубио прямо обвинял Зеленского в распространении ложных сведений. Глава Госдепа подчеркивал, что из Киева исходит "много вещей в СМИ, которые не точны", в том числе относительно военного сотрудничества Вашингтона и Киева.

Западные СМИ между тем пишут, что несколько месяцев дефицита перехватчиков Patriot вкупе с зимними морозами, поврежденной энергетической системой и политическими разногласиями с Вашингтоном могут изменить ход конфликта даже без каких-либо кардинальных сдвигов на поле боя. Для Киева это, как полагают эксперты, станет приговором.