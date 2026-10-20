Власти Калининградской области опровергли фейк о режиме цифровой готовности

Публикации в интернете о том, что в Калининградской области якобы вводится "режим цифровой готовности", не соответствуют действительности. Об этом рассказала во вторник, 20 октября, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

Как уточнила чиновница, речь идет про распространяемый в Сети фейковый указ, приписываемый главе Калининградской области Алексею Беспрозванных. В фальшивке говорится о том, что в регионе якобы по инициативе Роспотребнадзора организуют проверку служебных аккаунтов.

В действительности ничего подобного власти Калининградской области и федеральные органы не объявляли и не вводили, подчеркнула Башкирова в социальных сетях.

Ранее депутат регионального законодательного собрания Евгений Мишин отмечал, что простая спокойная жизнь Калининградской области терзает европейцев, которые "не могут прожить и недели без выпада в нашу сторону". Жителей региона призывают не верить фейкам и получать информацию только из официальных источников.

Ложью оказались и слухи о том, что власти Краснодарского края якобы запретили выезд мужчинам с территории региона в рамка усиления контроля за мобилизационной готовностью. В действительности ничего подобного на Кубани не вводили, а пресловутая "директива" является подделкой, составленной с ошибками и нарушением правил делопроизводства.