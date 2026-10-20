Трамп: Россия - великая держава, Украина - нет

Дональд Трамп заявил, что Россия хочет завершения украинского конфликта.

"Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Если он этого не сделает, думаю, это будет очень плохо", сказал президент США, слова которого приводит ТАСС.

Трамп также признал успехи России на поле боя и отметил, что Москва неуклонно расширяет территорию, переходящую под ее контроль в зоне СВО.

"Россия - великая держава. Украина - нет", - резюмировал лидер США.

Также Трамп подчеркнул, что Украине и Зеленскому надо стремиться к урегулированию конфликта, иначе для них "дело обернётся плохо".