Дипломат Попов: Меняется баланс сил в мире

Каким сигналом для большой политики, а еще для ближайшего соседа - США могут стать настроения в Альберте? И чего добивается глава Белого дома, демонстрируя полное пренебрежение к европейским союзникам? Почему дизельную сделку с Москвой в самих Штатах называют инновационным решением Трампа?

В программе "События. 25-й час" на эти вопросы ответил Вениамин Попов - чрезвычайный и полномочный посол.

"Меняется баланс сил в мире. Мы это связываем с какими-то важными запоминающимися событиями. Одно из них – дизельная сделка с Россией. Это, конечно, выдающийся шаг", - отметил он.

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