Трамп пообещал, что США не повторят французский сценарий

Во время своего выступления в Северной Каролине Дональд Трамп подчеркнул, что не допустит повторения ситуации с французскими беспорядками. Он также предупредил о жестких мерах против тех, кто попытается организовать уличные протесты в США.



"Вы можете поверить в то, что творится во Франции? У нас здесь такого не случится. Обещаю вам", — заявил Трамп.



В середине сентября начались протесты во Франции. Старшеклассники из пригородов Парижа вышли на улицы, требуя улучшить состояние школ. Вскоре к ним присоединились и те, кто был недоволен ростом цен. Самая массовая демонстрация произошла 17 октября.