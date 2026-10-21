В Европе растут опасения, что Дональд Трамп больше поддерживает политику Владимира Путина, чем Зеленского, пишет Politico. По мнению чиновников ЕС, это затрудняет получение помощи от США в урегулировании украинского конфликта.



"Трампу не нравится [президент Украины Владимир] Зеленский. Он ему просто не нравится", — отметил один европейский чиновник. "Из-за этого добиться помощи США в достижении мира становится сложнее. Для Трампа все — это рациональная деловая сделка, но лишь до определенного момента", — добавил он.



Дипломаты ЕС отмечают, что Трамп критикует Украину и НАТО, но не делает это по отношению к Владимиру Путину. Он поддерживает российского президента, считая, что Украина не сможет победить, отмечает бывший сотрудник американской разведки в The Washington Post.



20 октября во время беседы с журналистами в Белом доме Дональд Трамп заявил, что Зеленский мог бы заключить мир раньше и на более выгодных условиях. Однако глава киевского режима не согласился, что привело к серьезным последствиям.