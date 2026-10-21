Спецпосланник Трампа прибыл в Санкт-Петербург

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в Санкт-Петербург. Это подтвердил в беседе с журналистами госсекретарь США Марко Рубио.
Уиткофф отправился в Россию из Норвегии, после переговоров с Владимиром Зеленским. Рубио отметил: насколько ему известно встреча с украинским лидером была конструктивной.
По словам главы американского госдепартамента, спецпосланник Трампа везет в Россию идеи, обсуждавшиеся накануне с Зеленским. Встречает Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
Upd. В 8:50 самолет с Уиткоффом приземлился в аэропорту "Пулково"