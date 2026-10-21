Стало известно о тайном договоре, который заключила Анфиса Чехова с мужем перед свадьбой

В начале года Анфиса Чехова вышла замуж за кинопродюсера Александра Златопольского. Дату свадьбы пара выбирала по рекомендации астролога. В начале февраля они расписались в загсе Барвихи. На церемонии присутствовали дети обоих: сын Анфисы и дочери Златопольского, а еще его бывшая жена, актриса Наталья Донская.

А теперь стало известно, что влюбленные заключили брачный договор. Об этом лишь сейчас сообщил сам кинопродюсер. По его словам, так они решили вместе с Анфисой. "У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер", - сообщил Златопольский NEWS.ru.

Он высказал мнение, что брачный договор следует заключать каждой паре. Примечательно, что влюбленные скромно отметили свадьбу. Грандиозное торжество они планировали устроить летом, но планы сорвались из-за тяжелой болезни, которую обнаружили у собаки Чеховой. Ведущей даже пришлось на несколько месяцев перебраться в США, где ее питомицу долго и упорно лечили.

В результате деньги, отложенные на свадебное торжество, были потрачены на лечение собаки. Однако ведущая совершенно не жалеет. Она считает, что финансы для того и нужны, чтобы оказывать поддержку в самый неожиданный момент.

Ранее Чехова и Златопольский сняли новый дом в Подмосковье. Сейчас они заняты обустройством жилища. "Мы давно хотели переехать в дом побольше, в соседний поселок, где классная атмосфера", - отметил продюсер.

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