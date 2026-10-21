ВС России нанесли удары по портам и энергообъектам Украины

Российские войска нанесли удары по центрам логистики, портам и электроподстанциям, работающим для нужд ВСУ. ВС России использовали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в Полтаве российские беспилотники поразили крупный складской комплекс. Он использовался для хранения дронов большой и средней дальности. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции ПС-330 "Нивки". Энергообъект обеспечивает работу предприятий украинского ВПК и логистических центров в Киеве.

Также на пути в порт Одесса поражен сухогруз. Морское судно доставляло грузы для нужд украинской армии.