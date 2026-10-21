Сын Кашпировского заговорил после того, как узнал, что на его жилье претендует молодая мачеха: "Не могу поверить, что отец мог так со мной поступить"

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

Но не прошло и 40 дней после смерти гипнотизера, как среди его близких разразился скандал. Сын целителя Сергей, давно живущий в Америке, может лишиться собственного дома в Калифорнии из-за завещания отца. Все имущество может перейти вдове Кашпировского Гулизар Чалбашовой, которая на 30 лет младше психотерапевта.

"Я просто не могу поверить, что отец мог так со мной поступить. Я купил этот дом вместе с компанией, которую мы с отцом создали. Я не хотел оформлять дом на свое имя, так как разводился, поэтому оформил на нашу компанию. Спустя несколько лет, в 2018 году, отец приехал в Америку вместе с Гулизар. Не поставив меня в известность, он переоформил дом на свое имя. Он объяснил это тем, что собирается закрыть компанию, хотя в итоге ее так и не закрыл", - рассказал Сергей "КП".

По его словам, Кашпировский убедил сына, что после окончания бракоразводного процесса обратно перепишет дом на него. Более того, гипнотизер пообещал наследнику составить завещание, в котором бы указал права Сергея на дом, и действительно его оформил.

Но теперь молодая вдова объявила пасынку, что это завещание не имеет силы, потому что есть новое. Согласно ему, все имущество Кашпировский якобы передал молодой жене. "При этом она прекрасно знала, что дом с самого начала принадлежал мне, а не отцу", - подчеркнул Сергей.

В частности, сын и вдова Кашпировского борются за особняк в Калифорнии, который стоит около 30 миллионов рублей.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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