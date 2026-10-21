Меган Маркл приняла решение, разбившее сердце принцу Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл только в конце августа вернулись в Великобританию, но герцогиня уже очень сильно скучает по дому и маме Дории Рэгланд. Экс-актриса объявила мужу, что Рождество они с детьми будут встречать в Америке.

Как сообщает RadarOnline, Меган твёрдо намерена вернуться в Калифорнию. Причиной этого решения стал холодный приём со стороны Букингемского дворца.

"Гарри отчаянно хотел остаться в Великобритании. Он считал, что Рождество предоставляет редкую возможность восстановить отношения с королём, особенно если во встрече смогут принять участие Арчи и Лилибет. Гарри до последнего цеплялся за надежду, что именно Рождество, наконец, принесёт тот прорыв в отношениях с королевской семьёй, которого он так долго ждёт", — рассказал источник, близкий к Сассекским.

Принц представлял, что во время праздников сможет провести достаточно времени с отцом, дети будут рядом с дедушкой, и все, оставят позади многолетние обиды. Гарри казалось, что Рождество позволит сделать шаг навстречу друг другу.

"Мысль о том, что пройдёт ещё одно Рождество, а этого так и не произойдёт, буквально разбивает ему сердце. Особенно потому, что он понимает, насколько драгоценно время, которое он ещё может провести с отцом. Меган смотрит на ситуацию совершенно иначе. По её мнению, они уже потратили слишком много времени, пытаясь завоевать расположение людей, которым они безразличны", — отметил инсайдер.

Герцогиня не хочет проводить праздники в атмосфере дискомфорта, гадая, пригласят ли их куда-нибудь, и переживая о том, как с ними будут обращаться, если они всё-таки появятся на семейном ужине.

"Гарри старается поддерживать Меган и демонстрировать единство с женой, но в глубине души его мучает страх, что решение улететь в США на Рождество может сделать примирение ещё более недостижимым", — объяснил источник.