Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США сегодня в центре внимания мировых СМИ. Стив Уиткофф уже прибыл в Санкт-Петербург, где расскажет российскому лидеру о переговорах с европейскими политиками и главой киевского режима, которые состоялись в Осло.

В аэропорту Пулково американского медиатора встретил спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. После кортеж американского посольства направился в Константиновский дворец, где пройдут переговоры с российским лидером.

Санкт-Петербург для решения вопросом урегулирования выбран не случайно, - все-таки родной город Владимира Путина. Западная пресса намекает на символичность визита. На этом фоне прошедшие переговоры с Зеленским явно меркнут. Норвегия. Главарь режима в окружении западных политиков, на чужой земле обсуждает вопросы своей. В какой-то момент президент Финляндии даже указал Зеленскому на его место – так и не дав главарю режима договорить.

Как провинившийся школьник, Зеленский последовал за Стуббом в кабинет. Где ему перед встречей с американским медиатором прочитали посоветовали чаще помалкивать. Похоже, напарник Трампа по гольфу знает, как лучше себя вести. Президент Финляндии попытался выставить работу евробюрократов как дипломатический успех.

Норвежский премьер тоже, как мог, подчеркивал роль Европы в урегулировании конфликта, хоть его страна и не входит в ЕС. Стёре даже намекнул, что участие американских спецпосланников в этом вопросе второстепенно.

Прямо перед встречей Зеленского и Уиткоффа главаря режима 45 минут отчитывал по телефону американский госсекретарь. И это явно пошло на пользу переговорам в Осло.

"Мы больше не будем занимать оборонительную позицию по этому вопросу, хорошо? Потому что, если бы не наша помощь, в том числе и при администрации Трампа, Украины сейчас бы не существовало", - сказал Марко Рубио.

После того, как Рубио опустил главаря режима с небес на землю, Зеленский рассыпался в благодарностях перед США. То есть Вашингтон оставляет за собой козыри в виде морковки для украинского попрошайки, отбившегося от рук. И Трамп снова об этом напоминает.

Ряд западных СМИ пишут, что посланник Трампа передаст Владимиру Путину некий обновленный план завершения войны на Украине. По данным "Аксиос", зять американского президента Кушнер, который участвовал в переговорах в Осло по видеосвязи, вновь настаивал на требовании Трампа прекратить украинские удары по российским НПЗ. Причем, позиция Москвы в отношении энергетического перемирия, да и какого-либо еще, не изменилась, напомнили сегодня в Кремле. России нужен долгосрочный мир, а не пауза для перевооружения.

Наши военные достигают поставленных целей СВО. И Москва не питает особых иллюзий насчет приезда американских медиаторов. Но готова выслушать предложения.