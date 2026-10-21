Собянин: Завершено строительство дороги между улицами Родниковая и Волынская

На западе Москвы завершили строительство дороги-связки между Родниковой и Волынской улицами. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Новая дорога - с одной полосой в каждом направлении - открыла подъезды к жилым комплексам и объектам городской инфраструктуры. Повысилась транспортная доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино.

Важная часть проекта - сооружение перехватывающей парковки рядом со станцией Новопеределкино МЦД-4. Теперь там можно оставить личные автомобили и пересесть на городской транспорт.