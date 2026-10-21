Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 9-месячного Влада из Красноярска

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-месячного Влада Галкина из Красноярска. Его историю мы рассказывали накануне.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 9-летнего Ильи Ручкина. С вашей помощью собрано почти 5 миллионов рублей. Но требуется ещё свыше 700 тысяч.

У мальчика смертельный диагноз - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, которая стремительно разрушает мышцы. Илья с трудом говорит и двигается, а если болезнь не лечить, сердце и легкие перестанут работать. Для спасения детской жизни срочно необходим очень дорогой препарат, не зарегистрированный в нашей стране.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!