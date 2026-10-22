Поисковики исследуют место гибели узников нацистского концлагеря в Ленобласти

Раскапывать это захоронение без слез было невозможно, говорят участники поисковой экспедиции. Найденные предметы свидетельствуют о том, что погибшие - именно военнопленные, а не мирные жители.

"Когда мы вскрыли, обнаружили квадрат с костными останками, примерно два на два метра, на глубине метр восемьдесят. Костяки лежали аккуратно сложенные, скажем так, в два слоя. Думали, что всё, больше уже ничего нет. Когда стали проводить дальше раскопки, в двух метрах нашли ещё один такой же квадрат", - рассказала Лариса Фетисова, командир поискового отряда "Авангард".

На данный момент поисковики исследовали примерно 50 квадратных метров захоронения из 150. Из земли извлекли останки 97 человек. До конца сезона должны поднять еще около 20. Все эти люди были узниками подлагеря "Дулаг 102". Неподалеку сохранились руины одной из лагерных построек.

От этой конюшни остались лишь полуразрушенные стены. В годы войны здесь, по архивным данным, держали советских военнопленных. Зимой — под крышей, летом — под открытым небом, за колючей проволокой.

Подлагерь в Изваре был частью концлагеря "Дулаг 102", располагавшегося в Волосово. Его точное место долго не могли установить. В переводе с немецкого Дулаг - это пересыльный лагерь. На деле, конечно, никого никуда не пересылали. Это подтверждают и документы. В архивах нашли протокол допроса врача, который работал и в основном лагере, и в Изваре.

На допросе врач также упоминал, что пленных травили собаками и били палками - некоторых забили до смерти. Тех, кто не мог выйти на работу, расстреливали. По архивным данным, в лагере могли находиться до двух тысяч военнопленных. Уже установлено, что охраняли узников эстонские формирования, служившие оккупантам.

В 2023 году в Волосовском районе подняли останки более тысячи узников "Дулаг-102". В Изваре, которое исследуют сейчас, по предварительным оценкам, могут быть захоронены до 500 человек. Работы здесь на зиму приостановят, весной продолжат. Поднятые останки передают следователям для экспертизы. Позже перезахоронят с воинскими почестями.