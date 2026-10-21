Лидеры Европы сами создали угрозу, нашпиговав оружием и наркотиками Владимира Зеленского. Теперь они должны принять решение: продолжать двигаться к обрыву, либо спасти себя от киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik, европейским лидерам понадобится вся жизнь, чтобы понять, что они натворили. По словам дипломата, работа над систематизацией фактов преступлений киевского режима идет ежедневно. Россия готовит "новый Нюрнберг".

Захарова также напомнила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас упомянула о планах новых санкций против российской нефти. И это делается, невзирая на энергетический кризис в Западной Европе. Российский дипломат считает, что такие действия достойны главного приза в номинации "мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус".