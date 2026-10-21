Путин принял в Константиновском дворце спецпосланника Трампа

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В переговорах принимает участие также спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Зять Трампа Джаред Кушнер в этот раз в переговорах лично не участвует, поскольку заболел гриппом.

Открывая встречу, Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования на Украине. Российский лидер отметил, что президент США в последнем разговоре делал упор на необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.

Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург в среду утром из Норвегии. Накануне он в Осло встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Говоря об итога встречи, Уиткофф отметил, что они были продуктивными.

Также спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда. Он был осужден в России за наемничество.

По итогам переговоров в столице Норвегии президент Украины заявил, что Киев готов прекратить удары по чувствительным объектам российской энергетики, если Москва возьмет на себя встречные обязательства не атаковать украинскую энергосистему. Также Украина передала свои предложения по урегулированию конфликта.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры Уиткоффа и Зеленского прошли "без сюрпризов". Встреча в Санкт-Петербурге даст понять, возможен ли прогресс в урегулировании, отметил глава Госдепа.