Песков: Москве нужен мир, а не перемирие

Спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа примет президент России. Также в графике Владимира Путина на среду значится встреча с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. О планах российского лидера рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что позиция России по возможному энергетическому перемирию с Украиной не изменилась. Москве нужен мир, а не перемирие. Представитель Кремля отметил, что урегулировать полностью украинский конфликт без присутствия кого-либо из Киева невозможно. Кто-то на Украине должен принять ответственное решение.

Песков также высказался об участии президента Финляндии Александра Стубба в переговорах по Украине. По его словам, в Кремле готовы дать положительную оценку, если Стубб внесет конструктивный вклад в урегулирование, а не будет просто повторять общеевропейскую позицию.

Многосторонние переговоры по украинскому урегулированию прошли накануне в Осло. В них уаствовали Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По видеосвязи к встрече подключился зять американского лидера Джаред Кушнер, передает ТАСС.