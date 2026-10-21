Костенко попалась на вранье: заявила, что Тарасов не жил с Бузовой, но кое-что не сходится

Анастасия Костенко решила защитить свою семью от нападок критиков, но лишь заново раздула едва утихший скандал. Модель вспомнила, как рухнул брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Годами ростовчанка пыталась избавиться от клейма разлучницы.

Тарасов и Костенко стали участниками шоу "Ставка на любовь". Анастасия перед камерами объявила, что никогда не уводила Дмитрия из семьи, мол, к моменту их знакомства футболист уже жил в отеле, а она сразу выдвинула условие — никакого интима, пока не Тарасов не покажет заявление о разводе.

"Мы познакомились 1 октября в общей компании, постоянно пересекались. Потому что моя подруга нравилась другу Димы. Я была с ней за компанию. На тот период у него были сложные отношения: он не жил дома, жил в гостинице и этого не скрывал. И, когда я поняла, что ему симпатична, сразу сказала: „Дорогой, рада. Но, если у тебя ко мне все серьезно, то нужен развод“. Он ответил, что этим как раз занимается и их разведут", — откровенничала Костенко.

Но поклонники Тарабузиков (как ласково называли в Сети семью Оли и Димы) вспомнили, что еще в сентябре 2016 года Тарасов на своей странице делился фотографиями с Бузовой, говорил, что любит ее. Более того, 8 октября (по словам Анастасии, в это время футболист уже подал заявление о разводе и не жил с женой) Дмитрий и Ольга вместе пришли на концерт T-killah. Супруги выглядели счастливыми, не выпускали друг друга из объятий и не сдерживали чувств. В тот день Бузова поднялась на сцену и прокричала в микрофон: "Дима, я люблю тебя!"

Сложно поверить, что тогда супруги готовились к разводу и не жили вместе. Но, по словам Костенко, она уже общалась с Тарасовым, роман стремительно набирал обороты. В конце месяца футболист перестал появляться с поющей телеведущей на публике. Это спровоцировало слухи о разладе в звездной семье. 2 ноября Ольга сняла обручальное кольцо.

Позже Бузова расскажет, что в отеле Тарасов не жил, муж предпочел выгнать ее из дома, чтобы привести в их гнездышко другую. В октябре 2016-го Дмитрий выставил жену на улицу, забрав подарок — внедорожник "Мерседес", который купил всего годом ранее. Поговаривают, что иномарка позже досталась Анастасии. Официальный развод супруги оформили лишь в декабре.

"Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день — бац — и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!" — делилась в одном из интервью Ольга.