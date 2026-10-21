Стало известно об уходе Светланы Дружининой

Светлана Дружинина накануне 91-летия приняла важное решение. Режиссер объявила о своем уходе из профессии.

Знаменитая создательница "гардемаринов" больше не будет снимать фильмы. В новом интервью Светлана Дружинина без лишних слов объяснила, что приняла такое решение из-за того, что просто не может выдерживать нагрузки - физической, психологической и эмоциональной.

"Рабочий день длится 12 часов, но и после съемок работа не заканчивается. Мы с Анатолием Михайловичем обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на один-два дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности. Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа", - рассказала Дружинина, которая с супругом, оператором Мукасеем, работает уже много лет вместе.

Тем не менее, режиссер высказала готовность работать в качестве педагога. "Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе", - сообщила она ТАСС.

Отметим, что в последнее время Светлана Дружинина пользуется бешеной популярностью благодаря регулярным видео, которые выкладывает на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она делится встречами с коллегами и глубоко личным. Например, прогулками по снегу босиком. У нее масса подписчиков, причем из самых разных стран мира.

"Если вы любите жизнь, то она любит вас. В каком бы вы ни были возрасте, какие бы у вас ни были болезни. Не надо поддаваться!" - заявила Дружинина.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>