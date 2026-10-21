ФСБ задержала служившего в ВСУ немецкого наемника

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина ФРГ. Наемник из Германии проходил службу в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следствие установило, что в 2016-2018 годах задержанный проходил службу в одном из подразделений сил территориальной обороны ВСУ в должности снайпера. В этом же подразделении служили подданные Великобритании.

Гражданин ФРГ в ноябре 2025 года с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины. Он заключил контракт с ВСУ сроком на три года. Однако обещанного вознаграждения наемник не получил, из-за чего решил дезертировать. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье о наемничестве, передает ТВЦ.