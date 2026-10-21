Мишустин назвал отношения России и КНР образцом межгосударственного взаимодействия

Взаимный товарооборот между Россией и Китаем за четверть века вырос более чем в 30 раз. Об этом заявил премьер - министр Михаил Мишустин в ходе переговоров в Санкт-Петербурге со своим коллегой из КНР Ли Цяном.

В городе на Неве сейчас проходит 31-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Как отметил руководитель кабмина, сегодня отношения Москвы и Пекина находятся на самом высоком уровне за всю историю и являются образцом межгосударственного взаимодействия.

Несмотря на усиливающееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество России и КНР демонстрирует выдающуюся динамику, подчеркнул Мишустин.