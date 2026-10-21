Алена Савкина впервые рассказала о самом страшном дне жизни: вот почему рак дошел до 4-й стадии

Звезда "Дома-2" Алена Савкина призналась, что уже несколько месяцев борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.

Рапунцель-младшая не решалась рассказать о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото и видео из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.

Поклонники Алены были шокированы. Многие подумали, что ее страничку в соцсети взломали. Народ не мог поверить, что у молодой красивой женщины столь серьезное заболевание. Рапунцель стали задавать вопросы, как она пропустила развитие рака и довела его до четвертой стадии.

Савкина все описала в подробностях. Оказалось, что все анализы кроме одного у Алены были отличные, ее почти ничего не беспокоило. Поводов для паники не было.

"24 июля 2026 года. День, который разделил мою жизнь на до и после... Сегодня я хочу рассказать вам свою историю. Историю, которая, возможно, заставит кого-то остановиться. Хотя бы на минуту. Перестать бесконечно гнаться за деньгами, работой, красотой, успехом, и вспомнить о самом главном — о своем здоровье. Как получилось, что я узнала о раке, когда он был уже на четвертой стадии?" — начала свой рассказ звезда "Дома-2".

По словам многодетной мамы, она жила обычной жизнью: три раза в неделю она занималась в спортзале, воспитывала детей и чувствовала себя здоровой. Единственное, что ее беспокоило, — сухой, иногда лающий кашель. Он появился в начале июня. Но тогда дети Алены болели, и она подумала, что заразилась от малышей.

"Но ничего не проходило. Прошло две недели, потом еще время. Я пошла в поликлинику. Анализы крови хорошие, без признаков инфекции. Рентген чистый, легкие чистые, ЛОР ничего не нашел, гастроскопия чистая. Сказали — идите домой, всё пройдет", — поделилась Рапунцель.

Выпускницу "Дома-2" не покидало ощущение тревоги. Она решила внимательно рассмотреть снимок рентгена. В заключении было сказано "без патологии", но в описании снимка модели показалось уплотнение в области корней легких. Чтобы успокоить себя Савкина пошла в платную клинику. Там терапевт заверил многодетную маму, что ничего страшного не видит, но предложила сделать КТ легких для спокойствия.

"Я согласилась. Спустилась на первый этаж, сделала обследование и, не дождавшись заключения, уехала. Врач сказал: "Лучше не уезжайте, дождитесь", но я не придала значения. Через полтора часа открыла почту. В заключении было много непонятных слов, но два я увидела сразу: "солидная опухоль" и "консультация онколога". Всё остановилось", — поделилась Рапунцель.

Савкина вернулась в поликлинику, там ее направили к онкологу. Назначили дополнительное обследование, потом лечение. "24 июля я не забуду. Это день, когда моя привычная жизнь закончилась. Когда всё, что вчера казалось важным, вдруг потеряло значение. Когда я впервые по-настоящему испугалась за свою жизнь", — написала Алена.

Савкина призвала своих поклонников внимательнее относиться к здоровью, проходить обследования, а если болезнь не проходит, но врач говорит, что все в порядке, не бояться и не стесняться обращаться к другим специалистам.