Губин поставил на место Баскова: "У него нет творчества"

На днях Николай Басков отметил круглую дату. "Золотому голосу России" исполнилось 50 лет. Об артисте высказался его коллега, певец Андрей Губин.

Недавно исполнитель хитов "Ночь" и "Танцы" отметился на презентации, где его немедленно обступили журналисты. Представители СМИ поинтересовались у Губина, как от относится к творчеству Баскова. Тот ответил категорично.

"У него нет творчества. Это эстрада. Николай же не пишет песни, он их просто поет. Но творчеством это назвать сложно", - заявил Андрей Губин.

При этом он дал понять, что "натуральный блондин" не вызывает у него антипатии. "Я хорошо к Коле отношусь. Мы с ним как-то встретились за кулисами "Песни года". Он: "Вот я такой Коля!". Он нормальный певец и в своем стиле отрабатывает, как и Филипп Киркоров. Кто-то ругает Филиппа, а вот в своем-то стиле он великолепен, он король. Потому что у него стиль такой. А дай ему что-то другое, не его…" - объяснил артист Teleprogramma.org.

Напомним, что Андрей Губин завершил карьеру, находясь на самом пике. Исполнитель хита "Девушки как звезды" закрылся от мира и несколько лет не появлялся на публике.

А ведь он был некогда одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако певец давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. Как утверждает сам Губин, он страдает от страшных болей и ему не до концертов.

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