Европейский союз оказался полностью исключен из переговорного процесса по Украине. Руководство ЕС не играет в нем никакой роли, и по этой причине просто в отчаянии, считает член финской национально- консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Как написал финский политик в соцсети X, глава европейской дипломатии Кая Каллас обвиняет американских дипломатов в том, что, добиваясь переговоров с Россией, они фактически подталкивают Украину к капитуляции. Такие заявления – ни что иное, как жест отчаяния.

Мема напомнил, что США рассматривают возможность выделения 800 миллиардов долларов на восстановление Украины. А Евросоюз в то же время настаивает на новых санкциях против России и требует наращивать поставки оружия Киеву. В такой ситуации вполне закономерно, что ЕС остается лишь наблюдать со стороны, как США руководят переговорами по Украине.