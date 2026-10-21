Массовые беспорядки в Албании продолжаются уже восьмой день

Массовые протесты набирают силу в Албании. Демонстранты требуют смены руководства страны. Накануне в столице - Тиране - они попытались прорваться к резиденции премьер-министра.

Радикально настроенные группы забрасывали полицейских камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. На улицах начались пожары. В ответ стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ.

Беспорядки продолжаются уже восьмой день. Столкновения начались в ходе студенческих акций, которые поддержали преподаватели и политическая оппозиция. Митингующие требуют реформ в системе образования, возмущены безработицей и оттоком молодёжи за рубеж, обвиняют правительство в коррупции. Премьер Эди Рама уже осудил протестующих и отказался уходить в отставку.