Игорь Николаев не поверил глазам, когда увидел, что перед ним в самолете вытворил известный артист

Андрей Губин рассказал, как летел в одном самолете с Игорем Николаевым. Певец, увидев маэстро, выкинул фортель.

"Мальчик-бродяга" высказал мнение, что эстрада - "вся какая-то прилизанная". Он считает ее скучной для современных людей.

Тем не менее, о "старой гвардии" артистов Андрей Губин отзывается с уважением. "Когда я выступал, я ездил со старшим поколением на гастроли: с Леонтьевым, Лолитой, Антоновым, Крутым. И они к нам очень хорошо относились – доброжелательно и сдержанно", - отметил Губин.

Он вспомнил случай, когда ему удалось прорваться в бизнес-класс самолета, где он встретил Игоря Николаева, чьи песни ему очень нравятся. И, чтобы произвести впечатление на маэстро, Андрей прямо перед ним махнул стакан виски.

"Я, стоя над Николаевым, говорю: "За ваше здоровье!" и выпиваю его. Он смотрит на меня и спрашивает: "Ты понимаешь, что только что сделал?". Я удивляюсь: "А что такое?". А я человек непьющий, если только раз в две недели. А он: "Ты только что засосал стакан вискаря". А я отвечаю: "Так это же в вашу честь", - рассказал артист.

Как оценил поступок Губина Николаев, неизвестно. Однако Андрей отметил, что старшее поколение считало его очень перспективным, передает Teleprogramma.org. "Они понимали, что я деловой, общительный, и тексты и музыку пишу на хорошем уровне. И что я буду развиваться и дальше. И в принципе я никого не подвел", - заключил певец.

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