Детективы НАБУ проводят обыски в Нацбанке Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Нацбанке Украины. Как сообщило ведомство в Telegram, руководит процессом Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В сообщении указано, что обыски проводятся не только в помещении Национального банка Украины, но также по месту жительства одного из сотрудников. При этом ни одного человека антикоррупционные органы не задержали, обвинения никому не предъявлялись.

Ранее в среду стало известно, что сотрудники НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка Украины Андрею Пышному. Обыскивали не только рабочий кабинет, но и другие связанные с главой Нацбанка адреса.