Алексей Панин* (Росфинмониторинг внес Панина в официальный список террористов и экстремистов, Минюст включил актера в реестр иноагентов) покинул Россию осенью 2020 года. В испанский городок Торревьеха он переехал с дочкой Нюсей. И, как оказалось, для ребенка это было не лучшее решение.

Звезда фильма "Жмурки" сразу после переезда заявлял, что в Испании у его наследницы гораздо больше перспектив, чем в России. Алексей* хотел, чтобы девочка была самостоятельной, и чтобы ее жизни ничто не угрожало. Торревьеха на тот момент казалась Панину* хорошим местом для ребенка.

Но Аня выросла. Сейчас она очень красивая 19-летняя девушка, которая мечтает стать актрисой, но вынуждена подрабатывать официанткой. Она не смогла получить актерское образование.

И все дело в том, что в Торревьехе у наследницы Панина* не было возможности ходить на актерские курсы или хотя бы заниматься танцами. Нюся просто кисла в испанском захолустье.

Алексей* уверен, что если бы остался в России, Аня уже снималась бы в кино. Столь ярких молодых артисток в Москве просто нет, поэтому наследница Панина* точно была бы востребована. С образованием решить вопрос на Родине тоже было бы гораздо проще.

"Она вообще хочет быть актрисой. И, если бы мы остались в России, то тепленькое местечко по блату в театральном училище имени Щукина у нее уже было бы", — сказал Панин* в одном из интервью.

Актер видел, что после бурлящей Москвы в курортной Торревьехе Нюсе было скучно. Хоть она и обзавелась друзьями, встречалась с парнем и училась в испанской школе, Анна мечтала уехать в крупный город и там попробовать пробиться в кино.

"Ей тесно, ей нужен мегаполис, ей нужен Мадрид. Здесь, действительно, нечем заняться. Она бы с удовольствием ходила в актерскую студию, она бы занималась танцами, но нет здесь этого", — признался Панин* четыре года назад.

Тогда Алексей* принял решение снова переехать. Вместе с дочкой он рванул в Америку. Но очередь из голливудских продюсеров не выстроилась у двери дочери актера-иноагента. Панин* пошел на отчаянный шаг и сам снял фильм, на главную роль в котором поставил дочь. Алексей* все еще не теряет надежду, что его наследница станет звездой.



*Минюст России включил Алексея Панина в реестр иноагентов; 29 мая 2024 года Росфинмониторинг внес его в официальный список террористов и экстремистов.