В Совбезе заявили об атаках Запада на единство народов России

Запад в последнее время оказывает серьезное внешнее давление на Россию. Наряду с этим противник ведет активную подрывную деятельность внутри страны, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. В Пятигорске проходит совещание по мерам противодействия деструктивной деятельности с использованием НКО.

Как отметил Шойгу, деятельность противника направлена на то, чтобы дискредитировать политическое руководство. Однако России удалось обеспечить безопасное голосование, хотя во время выборов в Госдуму фиксировались серьезное информационно-пропагандистское давление из-за рубежа.

Секретарь Совбеза напомнил о попытках провокаций и терактов, об атаках ВСУ на избирательные участки и на руководителей избирательных комиссий в дни голосования. Ранее стало известно, что за сутки в основной день голосования 20 сентября ВСУ предприняли самую масштабную атаку по гражданским целям, было сбито более 1900 ударных дронов, передает ТАСС.