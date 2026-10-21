После новости о тайном разводе принц Гарри заявил о желании помириться с родственниками

В конце августа принц Гарри и Меган Маркл сенсационно вернулись в Великобританию. С собой они прихватили детей: сына Арчи и дочь Лилибет. Кроме того, пара забрала из США домашних питомцев. Теперь семейство обживается на Туманном Альбионе.

Говорят, на возвращении в Великобританию настаивал принц Гарри. Ему принципиально важно, чтобы его наследники получили британское образование. В результате, Арчи и Лилибет отправились в одно из учебных заведений неподалеку от их дома, который расположен в престижном районе Котсуолдс.

Недавно в Сети распространилась новость, что Меган и Гарри могли тайно оформить развод. Якобы кризис возник из-за финансовых проблем и конфликтов с королевской семьей. В Сети судачат, что британский принц и малоизвестная американская актриса пока предпочитают держать в секрете свое расставание, но, мол, не просто так Маркл перестала носить помолвочное кольцо.

А теперь Гарри дал интервью, в котором недвусмысленно заявил, что хочет помириться с родственниками. "Конечно, я сожалею об испорченных отношениях с семьей, разногласиях с родными. Я бы хотел это исправить. И я очень много работал ради этого. Учитывая, что происходит в мире, самое важное сейчас - помириться", - заявил принц GQ.

Многие интернет-пользователи высказали мнение, что если Гарри действительно расстался с Меган, у него больше шансов наладить отношения с родственниками. Ходят слухи, что именно под влиянием хитрой американки принц отказался от королевских обязанностей, разругался с семьей и покинул Великобританию.

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