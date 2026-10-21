Путин на встрече с посланником Трампа дал оценку "дизельной сделке"

Снятие Вашингтоном ограничений на поставки российского дизеля имело положительный эффект. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, после решения по дизельному топливу цены на мировые рынки упали на 5-6%. Путин отметил, что первые танкеры с дизельным топливом уйдут через два-три дня.

Президент также добавил, что Россия могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.

Президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как подчеркнул американский политик, разговор был "очень успешным". Одной из тем было состояние мировых энергетических рынков. Трамп заявил, что договорился с Путиным о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Для России дизельная сделка может оказаться весьма перспективной. Вице-премьер Александр Новак допустил, что к концу 2026 года наша страна благодаря этому соглашению нарастит экспорт дизеля до 3,5 миллиона тонн в месяц и займет 10% мирового рынка.