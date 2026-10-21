Путин предложил Вашингтону помощь в разрешении иранского кризиса

Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании иранского кризиса. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом напомнил об особых отношениях России и Ирана.

Российский лидер подчеркнул, что у двух стран на протяжении десятилетий складывались особые, доверительные отношения. И если Москва может что-то сделать для урегулирования кризиса, то сделает это с удовольствием, приводит слова Путина РИА Новости.

Владимир Путин 21 октября принимает в Санкт-Петербурге спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Основная тема переговоров – украинский конфликт, однако Уиткофф попросил Путина просмотреть подготовленные документы позже.