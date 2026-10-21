Собянин объявил о предстоящем создании в Москве Дворца ветеранов СВО

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании в Москве Дворца ветеранов СВО. Здесь каждый участник спецоперации найдет поддержку, новые интересы и единомышленников. Параллельно идет и комплексное благоустройство прилегающего Екатерининского парка.

В этих стенах еще только угадывается будущий Дворец ветеранов СВО - в двух корпусах почти в центре Москвы будет создана полноценная инфраструктура для восстановления и реабилитации.

"В первом корпусе будет упор сделан на культурно-досуговые мероприятия, будет размещен зал единоборств, ребята смогут собираться своими семьями, а также сюда переедет единый центр поддержки. Во втором корпусе - делаем упор на здоровье, психоэмоциональное состояние", - рассказала Дарья Старовойтова, директор Единого Центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

"Обычная человеческая помощь. Это то, что необходимо каждому. Вот именно человеческое участие и помощь в становлении в самом начале. Вот приходит человек, да, ну что ему надо? Научиться ходить, научиться разговаривать, общаться", - отметил Игорь Кипка, участник СВО.

Будущий Дворец находится рядом с Екатерининским парком, одним из старейших усадебных парков Москвы. Сейчас здесь завершается масштабное благоустройство.

Парк станет всесезонным. На крытой сцене с тёплыми гримёрками будут проводить концерты, лекции, кинопоказы и открытые репетиции даже в холода. А для танцев будет обустроен зал-траснформер и веранда с поворачивающимися стеклянными створками. На фоне "Олимпийского" уже виден новый воздушный вход в зеленую зону с панорамой на пруд. Его берега укрепили, а рядом появятся новые смотровые площадки и зоны отдыха. О масштабных переменах в районе рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с участниками СВО и их семьями.

"Мы находимся на территории Екатерининского парка, одного их самых старейших. Он имеет особое значение, окружен зданиями, которые так или иначе говорят о Российской армии, ее истории, музей Советской армии, театр Советской армии, Центральный дом Российской армии и здесь же находится старый социально-революционный центр. Мы приняли решение о полной реставрации и реконструкции современным приспособлением самого парка. Я думаю, что он будет не только одним из самых старейших, но и самых лучших парков нашего города. И очень важный проект. На базе социально-реабилитационного центра мы создаем Дворец ветеранов СВО, в котором будут проходить мероприятия ветеранов", - сообщил Собянин.

Парк будет частью реабилитационного центра, поэтому безбарьерная среда здесь - приоритет. А еще появятся новые детские и спортивные площадки.‌

Основные работы по благоустройству парка будут закончены уже в этом году, а в конце следующего должен открыться и сам Дворец ветеранов СВО. Так что совсем скоро Екатерининский парк станет всесезонным и многофункциональным пространством - для отдыха, спорта и творчества. В том числе для тех, кто особенно нуждается в поддержке.