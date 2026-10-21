В Москве готовят к зиме речные электросуда и плавучие причалы

За окном 11 градусов, а внутри 22 и есть всё для комфортной поездки - вода, столы с беспроводными зарядками и панорамным видом на московские улицы. Эти современные электротрамваи будут ходить по расписанию даже зимой. Прямо сейчас всю инфраструктуру готовят к холодному сезону.

В капитанской рубке настраивают обогрев салона. Разрешённая температура не меньше 18 градусов. Тепло в комнате управления также важно для обеспечения идеальной видимости, чтобы стёкла не замерзали и не запотевали. Проверяют и систему отопления трюмов. Там находится сердце судна - двигатели, аккумуляторы, система подачи воды. Если река остывает до 4 градусов, это всё также нуждается в обогреве.

"На электросудах проверяют уровень и рабочее состояние технических жидкостей, проводят диагностику усиленных корпусов для движения по мелкобитому льду. Кроме того, водолазы проведут проверку крепления плавучих причалов, а также понтонных переходов к ним", - рассказал Иван Феньков, первый заместитель генерального директора ГКУ "Организатор перевозок".

Важная часть инфраструктуры речного транспорта - уникальные плавучие причалы с зарядками. Здесь проверяют работу системы антиобледенения. С её помощью замерзающая вода вокруг причала всё время размывается и не успевает превращаться в лёд. Это обеспечивает безопасную швартовку судов зимой. На причале обогревается крыша и палуба. Так что отказываться от инновационного транспорта пассажирам не придётся. А он им уже так полюбился.

Популярностью речной транспорт пользуется и у гостей столицы. Тем более, билеты на него стоят значительно дешевле, чем на обычные прогулочные катера. А впечатления - такие же.

С момента запуска судов в 23 году на них совершили больше 4 миллионов поездок. Сейчас в столице четыре маршрута, на которых работает 31 электротрамвай. Их усиленный корпус позволяет ходить по мелкоколотому льду. Разбивать ледяные корки на Москве-реке буду четыре ледокола.