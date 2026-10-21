Один человек погиб в результате пожара на востоке Москвы

Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара на востоке Москвы. ЧП произошло накануне поздно вечером на Уральской улице.

Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже, горели вещи. Огонь охватил вещи и мебель, а языки пламени в одной из комнат вырывалась на улицу, повредив балкон этажом выше и оставив на фасаде чёрные подпалены.

Из дома были эвакуированы 50 жильцов, некоторые не смогли сделать это самостоятельно, потребовалась помощь спасателей. Тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов. Пострадавшие сейчас в больнице. Что случилось в квартире, пока не сообщается.