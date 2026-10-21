Врачи Склифа провели уникальную операцию на легком без единого разреза

"Бронхиальным ножом" - без единого разреза! Врачи Института Склифософсого применили собственную уникальную методику и вернули 28-летнему пациенту возможность дышать самостоятельно. После операции на лёгком у него образовался рубец, который мешал движению воздуха. Обычно такие ситуации ведут к удалению части органа. Но московские хирурги решили действовать иначе.

Небольшое сужение в бронхах пациент ощущал всем телом. Оно привело к серьёзной нехватке воздуха, отдышке и к тому, что каждый шаг давался с трудом. Рубцовая ткань в лёгких пациента образовалась в результате удаления доброкачественной опухоли.

Стандартной процедурой в таком случае раньше было удаление части лёгкого. Операция мало того, что травмирующая, так ещё и кардинально меняющая стиль жизни. За спасение мужчины взялись врачи эндоскопического отделения Склифа. Чтобы проникнуть в бронхи и пустить воздух по труднодоступным местам, медики использовали собственную разработку.

"У меня в руках устройство - эндоскопический инструмент, который называется бронхиальным ножом, имеет рукоятку - проводник и режущую часть металлическую, которая выдвигается с помощью такой рукоятки. Нож имеет такой диаметр, что можно провести эндоскоп самого маленького диаметра и оперировать устройством на удалёнке", - рассказал Али Гасанов, эндоскопист отделения эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Диаметр провода в пару миллиметров позволяет проникать туда, куда другие инструменты не могут. Вводится нож через эндоскоп. На режущую часть устройства подаётся электрический ток. С его помощью хирурги аккуратно и без крови вырезают дефектную ткань. В случае с Павлом отверстие в бронхах расширили почти в три раза - до 8 миллиметров.

"Та методика, которую мы применили у данного пациента, является современной, менее инвазивной методикой, она ещё является достаточно эффективной, которая позволяет сохранить ткань лёгкого, которая в дальнейшем может участвовать в акте дыхания", - пояснил Юрий Тетерин, заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

У 28-летнего пациента впереди вся жизнь - при этом активная. Он теперь и на четвертый этаж поднимается без одышки и с радостью играет с маленькой дочкой. Это, говорит, особенное удовольствие.

Сейчас разработку врачей Склифа используют в клиниках Новосибирска, Красноярска, Краснодара, Нальчика. Столичные медики делятся опытом, проводят мастер-классы и уже по отработанной методике возвращают новых пациентов к полноценной жизни.