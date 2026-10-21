Бывший муж выдал печальную правду о больной раком Лерчек

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала в феврале. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В конце сентября Лерчек вновь оказалась в московском онкоцентре из-за сильных болей в спине. По словам самой Валерии, ранее проведенная блокада не принесла желаемого облегчения. Сейчас она проходит процедуры для уменьшения спазмов и принимает сильные обезболивающие. Возлюбленный буквально носит ее на руках.

А теперь о состоянии блогерши высказался ее бывший муж Артем Чекалин. Дело в том, что сегодня, 21 октября, Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и решил не менять решение первой инстанции. Еще в апреле Гагаринский суд дал Чекалину семь лет колонии общего режима и штраф в 194 миллиона рублей.

На заседании 35-летний Артем признался, что его экс-жена Лерчек практически не встает последние полтора месяца. Чекалин просил суд учесть наличие у него троих детей, однако это ему не помогло, отмечает Starhit.

Напомним, что 6 октября Валерии исполнилось 34 года. По такому случаю близкие собрались вокруг Валерии: мать, дети и возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Они поздравили именинницу, которая предстала перед ними в красном платье в белый горох. В Сети комментаторы обратили внимание, что Валерия очень сдала.

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