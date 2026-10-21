Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки ВС России "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Также, по данным военного ведомства, освобожден населенный пункт Юльевка в Запорожской области. Успеха достигли подразделения группировки войск "Днепр". Кроме того, ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ;

Украинская армия потеряла в зоне специальной военной операции за сутки 1 185 боевиков. За тот же период российская ПВО сбила 954 беспилотника ВСУ.