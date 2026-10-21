Бегающий в одних трусах за Анной Михалковой Ефремов попал на видео

Михаил Ефремов после освобождения из колонии смог вернуться в профессию. 62-летний актер снова выходит на сцену. Ефремов играет главную мужскую роль в спектакле "Без свидетелей". Постановка с успехом уже несколько месяцев идет в театре Никиты Михалкова "Мастерская "12"".

Партнершей Ефремова стала старшая дочь режиссера Анна. Спектакль рассказывает о случайной встрече бывших супругов через много лет после расставания. Оказавшись наедине в квартире, они заново переживают старые обиды.

В Сети появился небольшой отрывок постановки. Кадры сняла блогер Виктория Евдокимова. Многих видео шокировало. Дело в том, что в опубликованном фрагменте спектакля Михаил Ефремов в одних семейных трусах бегает по сцене за Анной Михалковой.

"Точно скажу: Никита Михалков не зря рискнул, взяв Михаила Ефремова, чувствуется и опыт, и боль, и ирония (талант не пропьешь). А Анна Михалкова просто вне конкуренции: такая живая, добрая, открытая, какая-то теплая. Спектакль цепляет и не отпускает еще долго после финала. Однозначно советую!" — поделилась эмоциями от постановки Евдокимова.

Пользователи Сети же сочли, что Ефремов в спектакле не играет, а живет. Мол, ему и в роль входить не надо. Также нашлись и критики, которых не впечатлило появление актера на сцене лишь в трусах. "А вот раздевать артиста до ног и показывать его дряблое старое тело всей публике — это обязательно было? Художник так видит?" — высказался один из зрителей.