Украинские СМИ вскрыли неформальную связь главы офиса президента Украины с зятем президента США Дональда Трампа. По их данным, бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* наладил каналы для оперативного обмена информацией и согласования позиций с Джаредом Кушнером.

Террорист и экстремист Буданов общался в представителями США и до того, как Кушнер подключился к переговорному процессу. По данным СМИ, он поддерживал контакты со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.

Состоявшиеся накануне в Осло переговоры Стива Уиткоффа с представителями Украины и некоторых европейских стран Буданов* назвал сложными. В Кремле тем временем подчеркнули, что окончательное мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева.

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*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга