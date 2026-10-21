"Теоретически возможно": Песков оценил перспективы прогресса в переговорах по Украине

Теоретически возможно сделать шаг вперед в переговорном процессе по Украине. Так оценил перспективы урегулирования конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Песков подчеркнул, что американские переговорщики следуют линии президента США Дональда Трампа. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвует также зять американского лидера Джаред Кушнер.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом проходят в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В переговорах участвуют помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.