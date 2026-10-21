Бывший муж объявил, что Лерчек осталось недолго

Несколько лет назад Валерия и Артем Чекалины оформили развод. Сейчас Лерчек счастлива с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила от жениха мальчика. Влюбленные назвали сына Даниэлем. Однако радость оказалась омрачена жуткой новостью. Оказалось, что Валерия смертельно больна. Ей диагностировали рак желудка. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Однако Лерчек не сдается. В начале октября она отметила 34-летие в узком семейном кругу. При этом в Сети комментаторы, увидевшие свежие кадры с именинницей, высказали мнение, что она сильно сдала и "еле держится".

А тут еще напугал фанатов Валерии ее бывший муж Артем Чекалин. Сегодня, 21 октября, Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и решил не менять решение первой инстанции. Еще в апреле Гагаринский суд дал Чекалину семь лет колонии общего режима и штраф в 194 миллиона рублей.

На заседании экс-супруг заявил, что Валерии осталось недолго. "У меня трое детей, к сожалению, их мама очень тяжело себя чувствует, последние полтора месяца она практически не встает. У меня на иждивении трое детей, и в ближайшем будущем, наверное, я стану единственным опекуном", - приводит слова Артема Starhit.

К слову, недавно Лерчек стало хуже. Она начала жаловаться на жуткие боли в спине, из-за которых не может ходить. Возлюбленный буквально носит ее на руках. Чекалиной сделали блокаду, но лучше не стало.

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