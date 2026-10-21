Собянин: Москва продолжит развивать ИИ-помощников врачей

Столица продолжит внедрение передовых цифровых решений в систему здравоохранения, обеспечивая регионы доступом к современным диагностическим инструментам. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по развитию искусственного интеллекта в медицине на ближайшую трехлетку, подчеркнув, что лучшие наработки будут доступны врачам по всей стране.

В рамках бюджетного планирования на 2027–2029 годы правительство Москвы закладывает ресурсы на расширение возможностей собственных ИИ-решений. Ключевым направлением станет развитие ИИ-помощников врачей, работающих на базе генеративных нейросетей. Эти технологии призваны снять с медицинских специалистов часть рутинной нагрузки, повышая при этом точность постановки диагнозов и скорость обработки данных.

На сегодняшний день в московской системе здравоохранения уже успешно функционируют свыше 20 сервисов на базе искусственного интеллекта. Работа не останавливается: еще несколько инновационных решений находятся на этапе тестирования и готовятся к внедрению в клиническую практику. Использование подобных технологий позволяет трансформировать подход к лечению, делая его более персонализированным и эффективным.

Особое внимание уделяется платформе "МосМедИИ", которая стала флагманом цифровизации российской медицины. Эта уникальная система предоставляет врачам инструменты для анализа лучевых исследований, что критически важно для ранней диагностики заболеваний. На данный момент платформой активно пользуются 2,5 тыс. медицинских организаций в 75 субъектах Российской Федерации, а также ряд ведущих федеральных медицинских центров.

Для регионов доступ к московским разработкам означает возможность внедрения высокотехнологичной диагностики без необходимости нести колоссальные затраты на самостоятельную разработку сложного программного обеспечения. Это позволяет выстроить единый стандарт качества медицинской помощи на всей территории страны, обеспечивая равные возможности для пациентов вне зависимости от их места проживания.

Масштабирование столичного опыта продолжается и в рамках межрегионального сотрудничества.